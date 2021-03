Disabilità, il Comune apre per l'acquisto degli ausili posturali per i bambini delle scuole catanesi

E' stato definito un importante passo verso l’inclusione scolastica degli allievi disabili di Catania. La notizia proviene dall'associazione Il sorriso di Riccardo e dal gruppo di associazioni di famiglie di persone disabili che si riuniscono sotto il nome di Forum della disabilità di Catania: nella giornata di ieri, 17 marzo, innanzi alla ottava commissione consiliare presieduta dal consigliere Sebastiano Anastasi, si è sollecitata l’apertura di un capitolo del bilancio cittadino da destinare all’acquisto degli ausili posturali per i bambini disabili frequentanti le scuole catanesi, dall’infanzia alla secondaria di primo grado. L’istanza aveva trovato immediata disponibilità presso l’assessore competente Barbara Mirabella che si era già attivata in tal senso. Altrettanto favorevolmente si è espressa la commissione.

"Tali ausili, indispensabili perché questi bambini e ragazzi possano frequentare in sicurezza le classi delle scuole catanesi, sono considerati alla stregua di “arredi scolastici” e pertanto ai sensi della legge 104/92 la loro fornitura è di competenza dell’ente locale. Con questo atto d’impulso - spiega Maria Teresa Tripodi, presidente dell’Associazione il sorriso di Riccardo, capofila dell’iniziativa - colmiamo un vulnus che si protraeva da anni e che si traduceva in concreto in una grandissima difficoltà per le famiglie. Le richieste di tali ausili venivano evase in tempi biblici e facevano costantemente i conti con la mancanza di risorse dedicate. La creazione di uno specifico capitolo e la definizione di una procedura chiara per la loro richiesta, consentirà ai giovani discenti di avere i loro ausili già dal primo giorno di frequenza".