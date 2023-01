Feneal Uil Catania dona beni informatici e strumentali all'Istituto Paritario Insieme Belpasso

Nei giorni scorsi la Feneal Uil di Catania, rappresentata dal Segretario Generale Antonino Potenza e dai componenti di segreteria Omar Dell’Ombra e Angelo Bua, ha effettuato una donazione per l’acquisto di beni strumentali ed informatici all’Istituto Paritario Insieme Belpasso, rappresentato dal direttore Gianluca Pellegrino.

“Bisogna stare vicini agli istituti scolastici di ogni grado - ha detto il Segretario Generale Antonino Potenza –, aiutarli con ogni mezzo possibile, affinchè i ragazzi a loro affidati possano ricevere un’adeguata formazione, anche attraverso piccoli gesti come donazioni a loro favore! Le scuole hanno la responsabilità di formare i giovani che costituiranno la società futura del nostro paese, pertanto non vanno lasciate da sole durante questo importante percorso!”, conclude Potenza, affermando che una giusta formazione faciliterà anche il loro inserimento nel mondo del lavoro, in quanto sempre più selettivo! Il direttore dell’istituto Paritario Insieme Belpasso, Gianluca Pellegrino, ha molto apprezzato il gesto fatto dalla Fenealuil di Catania, il quale ha già individuato i miglioramenti della già ottima offerta formativa che l’istituto offre ai propri iscritti e auspica che anche altre istituzioni possano intraprendere questa strada.