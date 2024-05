Il Duca degli Abruzzi partecipa alla "Gara nazionale di logistica"

La "Gara nazionale di logistica", che si è tenuta a Casale Monferrato, presso l'istituto superiore Sobrero, è stata una vetrina importante anche per il politecnico del mare "Duca degli Abruzzi" di Catania. "Ringrazio il dirigente Rota dell’istituto Sobrero per averci ospitato all’interno di un momento di confronto formativo che, a vari livelli, ha mostrato chiaramente i punti di apprendimento - afferma la dirigente scolastica Brigida Morsellino - per tutti gli studenti partecipanti. Questo ci ha permesso di intervenire sulle attività didattiche per comprendere le tematiche più pregnanti che uniscano la scuola al mondo del lavoro. Tutti gli istituti partecipanti fanno parte della rete Resil e questo rappresenta l’humus su cui costruire un’identità comune caratterizzante, rispetto alla formazione in uscita, che però non fa perdere le contestualizzazioni territoriali". La due giorni è stata caratterizzata da un intenso scambio culturale e da prove scritte, con la partecipazione anche di esponenti di spicco nel campo della logistica e dell'istruzione.