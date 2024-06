Istituto Fermi-Eredia, incontro con i volontari dell'associazione Magnavis sezione unità cinofile di Catania

Oggi si è svolto nei locali dell'istituto Fermi-Eredia di Catania un incontro inerente al percorso formativo e laboratoriale co-curricolare "I nostri amici a quattro zampe", nell’ambito del Pnrr Divari territoriali grazie all’invito dell tutor professore Giovanni Vecchio e dall'esperto esterno dottoressa Carmen Impelluso che ha previsto la presenza dei funzionari Sciuto e Granata del dipartimento della Protezione Civile Regionale. L'incontro ha permesso di spiegare l'organizzazione della Protezione Civile in Italia e in Sicilia, oltre ai diversi rischi sismici, vulcanici e idrogeologici che interessano la nostra Regione. Presenti i volontari dell'associazione Magnavis sezione unità cinofile di Catania che hanno effettuato un lavoro di divulgazione e dimostrazione dell'attività svolte dalle Unità cinofile di ricerca e soccorso in protezione civile I ragazzi, appartenenti alle classi seconde e terze di diversi indirizzi dell'istituto, hanno mostrato particolare interesse alle diverse attività e specializzazioni della Protezione Civile, comprendendone l'importanza e i risvolti che essa ha nella vita quotidiana e nelle emergenze che spesso interessano il nostro territorio.