Etna Digital Academy, la formazione digitale a Catania

Da ormai 4 anni una scuola sta creando nuove professionalità e nuovi posti di lavoro. Eda fa parte delle nuove realtà di Catania che si rinnova nelle metodologie didattiche, negli spazi di apprendimento, trovando nel digitale la sua strada verso un domani. Google e Facebook Partner nonché centro e sede di Esame per le certificazioni Eipass e Idcert. Sono due le figure professionali create dai percorsi formativi Dell’Eda: Social Media Manager e Google Specialist. Ma di cosa si occupano esattamente queste figure professionali? Il Social media manager è sicuramente la figura più ricercata negli ultimi anni, basta guardare tra gli annunci di lavoro per notare tantissime aziende desiderose di assumere nuovi specialisti dei Social.

Il Social Media Manager è Colui che cura per le aziende tutto il piano Marketing dedicato ai Social. Quindi Dalla pianificazione alla pubblicazione del piano editoriale alla gestione delle pubblicità e del suo budget. Una figura fondamentale per tutte le aziende! Il Google Specialist è colui che gestisce tutte le ads su Google e su Google Shopping. E’ L’anima del Sito internet e dell’ E-commerce. Si occupa di scrivere articoli in chiave seo e dell’indicizzazione del Sito. Anche questa è una figura fondamentale, soprattutto in un periodo in cui lo shopping online fa parte delle abitudini di tutti i giorni.

Tutti i percorsi Eda sono in Aula e in presenza nella nuova Sede al Centro Di Catania In Via Maddalena n. 59. Alla fine del percorso Gli alunni potranno continuare con Stage in Aziende grazie alle convenzioni con Confcommercio Catania e Cdo Sicilia. L’ anno accademico inizia a Marzo e i posti sono già quasi tutto Sold Out, questo fa comprende come Digitalizzarsi è un cambiamento necessario e ormai irrimandabile.

