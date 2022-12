San Gregorio, dal Comune cinquemila euro per due Istituti scolastici

Con delibera n. 125 del 5 dicembre 2022, l’Amministrazione comunale, guidata da Carmelo Corsaro, ha concesso, relativamente all’anno scolastico 2022/2023 un finanziamento di 5 mila euro ciascuno per gli Istituti comprensivi “Michele Purrello” della zona centro e “San Domenico Savio” per la zona sud di via Sgroppillo. Così come previsto dal “Regolamento dei finanziamenti alle scuole pubbliche” e dopo aver vagliato il Bilancio di esercizio 2022, l’Amministrazione si prefigge lo scopo di garantire nell’ambito dell’autonomia didattica e finanziaria, una migliore offerta formativa ed educativa in una pluralità di risposte adeguate ai bisogni degli alunni. "Per la nostra Amministrazione – ha sottolineato l’assessora alla Pubblica istruzione, Giusi Lo Bianco – la scuola resta sempre una delle priorità. Nonostante le ristrettezze economiche – ha continuato – vogliamo dimostrare la nostra sensibilità nei confronti delle scuole che sono determinanti per la formazione delle nuove generazioni del nostro territorio".