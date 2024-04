Giarre ospiterà la gara nazionale degli istituti alberghieri

Dal 7 al 10 maggio presso l’istituto "Giovanni Falcone" di Giarre, con il patrocinio della Città metropolitana di Catania, si terrà la gara nazionale degli istituti alberghieri. Per la prima volta, dopo diversi anni in cui l’evento si svolge al nord, l’istituto professionale di Giarre è stato scelto come sede della manifestazione in quanto vincitore dell’ultima edizione della competizione, che è riservata agli studenti meritevoli del IV anno degli istituti professionali alberghieri del territorio nazionale. La gara, oltre a rappresentare un momento di verifica delle conoscenze, delle abilità, delle competenze e dei livelli professionali raggiunti dagli studenti, prevedendo la partecipazione di numerose scuole alberghiere da tutta Italia, sarà anche occasione di scambio di esperienze tra realtà socioculturali diverse. La preside dell’alberghiero "Giovanni Falcone", Monica Insanguine, ha sottolineato che oltre alla gara, si terrà un ricco programma di attività collaterali.

Durante le giornate della manifestazione sono previste escursioni, visite guidate e degustazioni per fa conoscere a docenti, dirigenti e studenti i prodotti dei nostri territori ed il brand Etna. La competizione si svilupperà in tre distinti settori: enogastronomia cucina e pasticceria; sala, bar ed enologia; accoglienza turistica e territorio. Le giurie tecniche sono composte da un ispettore del Ministero, un ispettore dell’ufficio scolastico regionale, esperti del settore, docenti di istituto e autorità locali. La competizione è inclusa nel programma di valorizzazione delle eccellenze del Ministero dell’Istruzione e del Merito.