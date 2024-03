L'istituto Leonardo di Giarre ospita il tour "Geni a Bordo"

Domani, alle 9, l’aula magna dell’ istituto "Leonardo" di Giarre ospita una tappa del tour nazionale "Geni a bordo", ideato per avvicinare i giovani alla scienza. L'evento prevede una lezioni-show con contenuti multimediali e incontri con gli esperti, in cui ci si diverte e si impara. Nata quasi per scommessa, "Geni a Bordo" è oggi una delle iniziative più grandi in Europa per numero di partecipanti e un modello di divulgazione che ha suscitato l’interesse dei media e della prestigiosa rivista specializzata Plos.

Un tour in camper, che arriva a Giarre, al Liceo Leonardo, con a bordo due giornalistici scientifici con una lunga esperienza in campo divulgativo e un sogno: alzare l’asticella della comunicazione scientifica con ragazzi e insegnanti. Sergio Pistoi e Andrea Vigo, attraverso una conferenza-spettacolo, condurranno i ragazzi a scoprire le frontiere e le prospettive delle biotecnologie e della genetica. Seguirà un incontro confronto con i due giovani ricercatori della ricerca pubblica e dell’industria, in un’ottica di orientamento alla scelta universitaria.