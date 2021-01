Giornata della memoria, in un video l'omaggio dell'Ateneo etneo

Un video curato dallo storico Rosario Mangiameli dal titolo 'Deportati politici nei campi di sterminio nazisti' con cui si propongono alcuni brani tratti dalle memorie di tre deportati siciliani, non ebrei ma politici, Antonino Garufi, Nunzio Di Francesco, Carmelo Salanitro, è l'omaggio dell'Università di Catania in occasione della Giornata della Memoria. Il video, con le letture di Domenico Gennaro e Ezio Donato è stato realizzato da Zammu' TV, la web tv dell'Università, con il commento musicale curato da Riccardo Insolia e in collaborazione con la Società di Storia Patria per la Sicilia Orientale, l'Issico e l'Aned Sicilia. Tre storie di deportati siciliani che, come spiega Mangiameli, come gli altri "erano nella totalita' deportati politici, militari in servizio in Nord Italia e in quelle che erano state le zone d'occupazione italiana passati alla Resistenza e catturati come partigiani". "L'Università di Catania - aggiunge Mangiameli - ha da molto tempo posto l'attenzione a questa complessità fin dai primi anni Novanta, quando furono pubblicati libri come quello di Antonino Garufi "Diario di un deportato", o quello di Nunzio Di Francesco "Il costo della liberta'". "Nel 1996 l'ateneo catanese ospitò al Palazzo centrale la mostra "La libe'ration des camps et le retour des de'porte's" approntata dall'Università di Versailles Saint Quentin-en-Yvelines. Contestualmente fu avviata un'indagine sui deportati siciliani che portò a un primo censimento e alla ricostruzione delle storie di 761 deportati siciliani".