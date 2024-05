L'istituto comprensivo "Pitagora" vince il secondo posto del concorso "Una giornata senza plastica"

Due scuole siciliane hanno conquistato il podio nel concorso per la Giornata della Terra, organizzato dalla casa editrice online Twinkl e dall’associazione Liberi dalla Plastica. Il tema di quest'anno, "Pianeta vs Plastica", ha incoraggiato le scuole a riflettere sul consumo quotidiano di plastica e a immaginare "una giornata senza plastica" attraverso un gioco educativo scaricabile gratuitamente online, creato appositamente dal team di Twinkl e da Liberi dalla Plastica. Il concorso ha visto la partecipazione di molte scuole da tutta Italia e a insegnanti, studenti, genitori e personale scolastico. E' stata data la possibilità di votare il lavoro preferito dei dieci istituti finalisti. Due scuole siciliane, la scuola dell'infanzia "Don Lorenzo Milani" di Lascari, in provincia di Palermo, e l’istituto comprensivo "Pitagora" di Misterbianco si sono aggiudicate il primo e il secondo posto, ottenendo complessivamente più di mille voti.

L'istituto comprensivo "Pitagora" di Misterbianco ha ottenuto il secondo posto grazie a un video che ha ricevuto 308 voti. Il filmato ritrae la maestra e i suoi alunni impegnati nell'attività di "Una giornata senza plastica", utilizzando il gioco di Twinkl e altri materiali educativi. Il premio per la scuola consiste in un abbonamento Twinkl di 6 mesi e delle magliette offerte da Liberi dalla Plastica.