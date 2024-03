Il Gruppo Folkloristico "Pizzifolk" dell'I.C. Pizzigoni-Carducci alla Festa del Mandorlo in Fiore

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di CataniaToday

L'aria vibrava di emozioni alla recente edizione della Festa del Mandorlo in Fiore ad Agrigento, dove il gruppo folkloristico "Pizzifolk" dell'I.C. Pizzigoni-Carducci di Catania ha portato il calore e la vivacità della tradizione siciliana sul palco principale. Composto da docenti e studenti della scuola, questo ensemble ha conquistato il pubblico con una sfilata mozzafiato e performance coinvolgenti. Guidato con passione e maestria dal capo folk Donato Ciulla, il Pizzifolk è nato come un progetto informale, alimentato dalla voglia di divertirsi e di esplorare le radici culturali della Sicilia. Tuttavia, nel corso del tempo, il gruppo ha trasformato la sua passione in una professione, dimostrando una maestria e un'impegno che lo hanno portato ad essere protagonista in numerose manifestazioni non solo in Sicilia, ma anche all'estero.

Il dirigente scolastico dell'I.C. Pizzigoni-Carducci di Catania ha accolto con entusiasmo sin dall'inizio questo progetto unico nel suo genere. Infatti, il "Pizzifolk" è l'unico gruppo folkloristico formato da docenti e alunni che ha raggiunto uno status professionale, dimostrando l'importanza dell'arte e della cultura nel contesto educativo. Oltre a incantare il pubblico con le loro esibizioni, il Pizzifolk ha anche creato legami internazionali attraverso gemellaggi con paesi stranieri, ampliando così il suo raggio d'azione e diffondendo la bellezza della tradizione siciliana oltre i confini nazionali. Il successo del gruppo folkloristico "Pizzifolk" è un esempio straordinario di come la passione, la dedizione e il sostegno della comunità educativa possano trasformare un semplice hobby in un'opportunità professionale e un veicolo per la promozione della cultura e dell'arte.