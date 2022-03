Guardia Costiera, incontro formativo con gli studenti dell’Istituto tecnico nautico “Duca degli Abruzzi”

Questa mattina una rappresentativa di allievi dell’istituto Tecnico Trasporti e Logistica “Duca degli Abruzzi” di Catania, accompagnati dalla Prof.ssa Nucifora sono stati accolti dai militari della Capitaneria di porto di Catania, per un incontro legato ai percorsi formativi in favore degli studenti, con specifico “focus” sui compiti Istituzionali del Corpo delle Capitanerie di porto, che rientrano nella funzione di controllo e prevenzione per la tutela dell’intera filiera della pesca, affidata in tutto il territorio nazionale alla “Guardia Costiera” dal competente Dicastero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali.

La visita, nell’ambito di una ampia e costante sinergia tra l’istituto scolastico superiore e la Capitaneria di porto etnea, ha rappresentato un momento molto utile e funzionale per la formazione degli studenti. Dopo un briefing introduttivo sui compiti generali del Corpo delle Capitanerie di porto, l’incontro è stato occasione per illustrare a cura dei militari con qualifica di “Ispettori pesca, le competenze e le attività che la Guardia costiera pone in essere quotidianamente, al fine di vigilare sull’intera filiera della pesca, in attuazione ai regolamenti nazionali e comunitari, con l’obiettivo di tutelare le specie ittiche protette, la corretta applicazione delle tecniche di pesca consentite e garantire al consumatore finale la tracciabilità del pescato.