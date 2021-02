I corsi Archè per chi vuole imparare un mestiere

Molte famiglie catanesi stanno affrontando una delle scelte più importanti, quella della scuola che dovranno frequentare i ragazzi dal prossimo anno scolastico. Scegliere è ancora più difficile perché a causa del coronavirus sono stati annullati gli ormai tradizionali open day. Archè, scuola di formazione professionale e agenzia per il lavoro attiva a Catania da oltre 25 anni, per venire incontro a questa ulteriore difficoltà delle famiglie ha attivato una linea di assistenza, telefonica e whatsapp, al 347.0910859 e ha messo a disposizione tutte le informazioni, video e fotografie sui social network e su www.archeonline.it/sceglilatuascuola. "La nostra è una scuola frequentata ogni giorni da quasi 1.000 ragazze e ragazzi – afferma Francesco Cauchi, direttore dei corsi – che dopo la scuola media hanno scelto uno degli 8 percorsi proposti da Archè. In soli tre anni possono imparare un mestiere, subito spendibile nel mercato del lavoro, entrare in contatto con le aziende grazie agli stage, e ottenere una qualifica. Chi vuole proseguire gli studi può iscriversi al quarto anno per conseguire anche un diploma professionale. Ma noi non vogliamo formare soltanto specialisti nei vari mestieri, vogliamo far (ri)scoprire ai nostri ragazzi l’importanza, la bellezza e la gioia, di essere parte della comunità scolastica e prepararli alla complessa realtà che ci circonda. Grazie ai tutor, figura specifica delle scuole professionali che affianca i professori, possiamo realmente prenderci cura individualmente di ciascuno studente come merita e contribuire insieme alle famiglie a formare i cittadini di domani. La nostra è un’offerta educativa nel senso più ampio e profondo del termine. Vuole educare stimolando i ragazzi a una piena realizzazione di sé, offrendo loro gli strumenti più adeguati a valorizzare, a far emergere, a tirare fuori tutti i loro talenti e desideri".

Archè è presente a Catania con due sedi, facilmente raggiungibili anche con i mezzi pubblici, entrambe nella zona fra il Corso Indipendenza e Piazza Risorgimento. Nella sede di corso IV novembre, 77 sono attivi i corsi per diventare cuoco, panettiere, pasticciere, cameriere, barista e barman ed è operativo un bar - ristorante didattico. Inoltre, sono disponibili i corsi per diventare meccanico, termo-idraulico e informatico. Nel “polo del benessere e della bellezza” di via E. Infantino, 17, dove si svolgono i corsi per diventare estetista, parrucchiere e barbiere, sono presenti i laboratori, recentemente rinnovati, attrezzati come dei saloni di acconciatura e dei centri estetici. Ma come si sceglie una scuola superiore? Il Ministero dell'Istruzione spiega che “nella scelta non vanno considerati solo i voti scolastici e i pareri di insegnanti e genitori, ma anche le proprie predisposizioni e le proprie passioni” e che “scegliere in modo corretto la scuola superiore è un’opportunità in più per trovare lavoro. Per questo l’istruzione e la formazione professionale rappresenta una soluzione reale al problema dell’occupazione in quanto permette di acquistare il prima possibile competenze in un settore e di specializzarsi in una professione”.

"Le scuole sono il cuore dell’esperienza sociale e umana dei ragazzi – conferma Emilio Romano, presidente di Archè – nella fase più importante del loro sviluppo. Docenti, tutor, collaboratori e dirigenti scolastici sono, insieme alle famiglie, gli attori di questa comunità educante che si costruisce giorno dopo giorno, esperienza dopo esperienza, intorno ai ragazzi. Sia nella prima fase della pandemia, sia in questa seconda abbiamo prontamente riorganizzato le nostre attività organizzando la didattica a distanza e mettendo a disposizione gratuitamente tablet e sim per la connessione. Speriamo di tornare presto alla scuola al 100% in presenza perché è lì che si realizza quel rapporto educativo necessario per il successo formativo. La crescita della nostra scuola è sicuramente attribuibile a un modello virtuoso che con gli anni è diventato sempre più solido e strutturato che include anche le diverse reti create con le aziende del nostro territorio. La scuola e il lavoro, grazie ad Archè sono sempre più vicine". Archè Impresa Sociale (www.archeonline.it) da oltre 25 anni lavora attivamente nel settore della Formazione, dell’Orientamento e dell’Inserimento lavorativo, mediante progetti finanziati a livello locale, nazionale ed europeo. Dal 2009 Archè ha intrapreso un'intensa partnership con la Fondazione Piazza dei Mestieri "Marco Andreoni" di Torino con la quale ha come comune denominat