A scuola di "senso civico" con in cattedra il testimone di giustizia Salvatore Barbagallo

A scuola di legalità e di senso civico, ieri mattina al comprensivo “Verga” di Scordia, con in “cattedra” il testimone di giustizia Salvatore Barbagallo: “Vessato da racket e usura - ha raccontato ai ragazzini di scuola media in un'aula magna gremita - , da ben 18 anni, dopo che avevo perso tutto: azienda, casa e dopo che la mia dignità era stata calpestata, quando ho compreso che in fondo non c'era altra vera alternativa alla denuncia, ho così deciso di rialzare la testa”. Siciliano d’origine, calabrese d’adozione, un giorno sul suo cammino incrociò un potente clan della 'ndrangheta calabrese e fu l'inizio del suo calvario: “Mi occupavo di trivellazioni. Ho dovuto fare regali alle cosche; poi bersagliato dal racket; un attentato dopo l’altro e nessuno mi pagava più; fui così ridotto alla fame - ha continuato il testimone di giustizia, parlando agli alunni dell'istituto scordiense di piazza Carlo Alberto - e quando la mia casa è andata all’asta, denunciai”.

“Fiducia o sfiducia nelle istituzioni?”, chiedono i ragazzini pieni di partecipazione ed emozione, ascoltando una storia di coraggio da parte di chi ha subìto le vessazioni dell'organizzazione criminale calabrese: “Beh, quando mi chiamò la Squadra mobile di Catanzaro e mi dissero che per la mia sicurezza e incolumità sarebbe stato meglio allontanarmi da lì – continua l’ex imprenditore –, io allora rifiutai. Ho sempre creduto che fosse importante restare. Non avrebbe avuto senso fuggire. Non fatelo mai ragazzi, non abbassate mai lo sguardo di fronte ai mafiosi, significherebbe abbandonarsi alla paura: lo Stato deve dar prova e dimostrare di saper stare sempre accanto a chi ha il coraggio di parlare”.

E ancora, Salvatore Barbagallo, in risposta alle varie sollecitazioni a parlare del proprio vissuto doloroso, da parte degli alunni delle medie di Scordia, invita a “non domandare mai raccomandazioni a questi criminali, perché prima o poi verranno a bussare alla vostra porta per chiedere di ricambiare il favore, magari perché avranno bisogno di persone perbene, di prestanome, per coprire le loro malefatte illegali”. “Dopo 18 anni e molti processi nei quali sono stato chiamato a testimoniare, non so neppure più che fine abbiano fatto le mie denunce, come quella per fare luce attorno alle aste giudiziarie del Vibonese, con relativo rinvio a giudizio per vari imputati”.

“Però ragazzi”, ammonisce dunque il testimone di giustizia, “quando vi toccano i propri familiari, e si arriva ad aver paura per la loro incolumità, allora il coraggio di denunciare mafiosi e grandi famiglie della ’ndrangheta, persino i boss, vi viene eccome!”. Però se ne è valsa la pena? Chiedono gli alunni, intervistatori-cronisti per un giorno, in un incontro all'insegna della legalità da instillare già fra i banchi di scuola: “Sì, certamente, per una questione di dignità personale. È vero che ho ricevuto poco, poca cosa, a titolo di risarcimento, ed anche se vi assicuro davvero che in un certo momento sono stato ridotto alla fame, ebbene desidero essere un esempio positivo per tutti voi”.

Quanto alla sicurezza personale, nonostante sia entrato il Barbagallo, da tempo, nel programma di gestione e di protezione dei testimoni di giustizia dello Stato, è emerso che sempre avverte come siano “vicine le forze dell’ordine, che vengono a controllare sotto la mia casa, mi rassicurano che sia tutto a posto, e sono entrati oramai a far parte della mia famiglia. E anche se la paura c'è sempre, la mattina, di ritrovarmi la macchina imbottita di tritolo; beh i miei angeli custodi mi tranquillizzano sempre”. Perché, “quando sei tartassato in un certo modo, non hai altra via d’uscita che la legalità: sei quasi costretto a denunciare i tuoi aguzzini”.

Presenti all'incontro, presso l'aula magna “Salvo Basso” dell'istituto comprensivo Giovanni Verga, i rappresentati delle istituzioni cittadine e scolastiche del comune del comprensorio calatino: il sindaco di Scordia Franco Barchitta, la presidente Daniela Di Stefano dell’associazione antiracket “AS.A.E.S.” di Scordia, l'assessore comunale alla Pubblica Istruzione e già dirigente scolastico Pippo Calleri, l'assessore alla Legalità Gabriele La Magna, il maresciallo in quiescenza dei carabinieri Gaetano Balsamo, il parroco della locale chiesa di San Rocco don Vito Valenti, la vicepreside del comprensivo “Verga” Pina Spatone che ha anche portato i saluti della dirigente scolastica Antonia Maria Grassi.