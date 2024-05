Legalità, il sindaco Trantino incontra gli studenti del liceo Don Bosco

Lo scorso 14 maggio, presso l’Istituto "San Francesco di Sales-Liceo Don Bosco", si è tenuta l’assemblea dal titolo “Essere Cittadini” alla presenza del sindaco di Catania, Enrico Trantino, e dell’amministratore di beni confiscati alla criminalità organizzata di Libera contro le magie, Nino Licciardello.

L’incontro, organizzato dai rappresentanti degli studenti e moderato dal già presidente della consulta provinciale studentesca e attuale rappresentante Francesco Pezzillo, ha trattato di cittadinanza attiva, territorio, giovani, università e buone norme per il rispetto civico.

L’assemblea, strutturata in forma di dibattito, ha visto l’intervento di tanti giovani degli indirizzi classico, scientifico e sportivo del liceo, che hanno potuto chiarire dubbi e perplessità.

“Si tratta di occasioni di fondamentale importanza. È stata un’occasione preziosa potersi confrontare direttamente con gli amministratori pubblici e scoprire la loro disponibilità a dialogare con noi giovani in merito a tematiche così delicate. Un dialogo che fa ben sperare e che conferma il motto che ha accompagnato il mio mandato di presidente per tutto l’anno: Se Credere è possibile, allora è un Dovere. Oggi ancora una volta, noi giovani possiamo credere in una Catania migliore e in una politica sana e costruttiva”, dichiara Francesco Pezzillo.

“Un incontro estremamente interessante - commenta la vice preside, Donatella Cantone - in cui si è discusso di tematiche vicine agli studenti. Nel corso della presentazione ho chiesto al sindaco di farci innamorare di nuovo di Catania, di rendere ognuno di noi orgoglioso della nostra martoriata ma bellissima città".