Riammodernato l'asilo nido di Biancavilla, aperte le iscrizioni estive

Sono aperte le iscrizioni al nuovo asilo nido comunale "Don Bosco" di Biancavilla, in vista dell’apertura prevista per il prossimo lunedì 10 maggio, in via Filippo Turati. La struttura accoglierà 24 bambini di età compresa tra i 12 e i 36 mesi (12 semidivezzi e 12 divezzi) fino a luglio, con la possibilità di estendere l’ospitalità fino a tutto il mese di agosto.

L’asilo nido osserverà il seguente orario: tempo corto dalle 7 e 30 alle 13 e 30; tempo lungo dalle 7 e 30 alle 16 e 30. Le domande di iscrizione possono essere scaricate dal sito del Comune di Biancavilla– sezione avvisi – oppure richieste agli uffici comunali: devono essere presentate entro il 10 maggio 2021. In questi mesi la scuola d'infanzia è stata ammodernata e resa quanto più funzionale possibile: è dotata di ampi locali illuminati e ha due cucine e una sala infermeria. "L’emergenza pandemica – spiega l’assessore Francesco Privitera che assieme a all’assessore Vincenzo Amato ha visitato la struttura – ha costretto l’amministrazione a rinviare i tempi. Ora possiamo finalmente inaugurare la struttura – nell’anno educativo 2020/2021 - anche con il conforto del nuovo decreto Draghi che impone l’avvio dei servizi educativi tra i quali rientrano gli asili nido".