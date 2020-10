L'istituto Secusio di Caltagirone vince il premio "Scrivere il teatro"

La Giornata mondiale del teatro 2020, promossa dal ministero dell'Istruzione e organizzata dall'International Theatre Institute dell'Unesco, si e' svolta a Caltagirone, in provincia di Catania, al cine-teatro Politeama, venerdi' 9 ottobre. L'evento, patrocinato dal Comune, ha visto la premiazione della IV B del liceo linguistico dell'Istituto superiore 'Bonaventura Secusio' di Caltagirone, vincitrice del primo premio del concorso nazionale 'Scrivere il Teatro' con il testo 'DiscriminatiAnonimi.it... per chi?', che e' stato rappresentato nel corso della cerimonia e trasmesso in differita streaming a tutte le scuole italiane. Si tratta di un lavoro incentrato sui temi delle discriminazioni e del rispetto delle diversita'. Alla premiazione hanno preso parte il sindaco Gino Ioppolo, la dirigente dell'istituo 'Bonaventura Secusio' Concetta Mancuso; il direttore generale dell'ufficio scolastico regionale per la Sicilia, Stefano Suraniti; il presidente del Centro Italiano dell'International Theatre Institute dell'Unesco, Fabio Tolledi e, con un videomessaggio di saluto, la ministra dell'istruzione Lucia Azzolina.

