Istituto Falcone, il Rotary dona tablet per gli studenti

L’Associazione Rotary di Aci Castello ha consegnato nei giorni scorsi, all’Istituto comprensivo Falcone di Aci Castello, 4 tablet da destinare agli studenti meno abbienti dell’istituto, al fine di supportarli durante i periodi di didattica a distanza. La donazione è avvenuta nell'ambito del progetto "Tablet for Dad" in collaborazione con l'agenzia degli Stati Uniti per lo sviluppo internazionale USAID. Il presidente del club, Rino Sardo, ha consegnato i tablet e il gagliardetto al dirigente scolastico Natalino Fraggetta. Nella cerimonia di consegna è stata evidenziata l'importanza degli ausili elettronici per superare il digital divide e, quindi, consentire a tutti gli studenti una frequenza assidua alle lezioni nonostante la pandemia.