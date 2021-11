Cambiamenti climatici, il progetto dell'istituto Fontanarossa

Studenti e insegnanti in prima linea a Catania per partecipare alla conferenza ONU sul Clima (COP 26) che si sta tenendo a Glasgow fino al 12 novembre. Gli istituti “Fontanarossa”, “De Amicis”, “Dante Alighieri”, “Diaz-Manzoni”, “Turrisi Colonna” e “Rocco Chinnici” creano un fronte comune per sensibilizzare gli studenti su una tematica che riguarda il mondo intero. Domande e curiosità sui cambiamenti climatici per prendere coscienza della problematica sin dai banchi di scuola.

“In un momento di grande emergenza come questo- sottolinea la coordinatrice del Polo Catanese di Educazione Interculturale “Global Teacher Center” dell’istituto “Fontanarossa”, Melita Cristaldi- bisogna essere consapevoli del fatto che tutti noi siamo cittadini del mondo. Per questo gli istituti scolastici collaborano in modo sinergico e costruttivo. Un progetto sposato pienamente dalla dirigente della Fontanarossa Concetta Tumminia che desidero ringraziare personalmente”.

A questo proposito l’Associazione Viração&Jangada e Ashoka Social Entrepreneurs hanno organizzato una Conference Live dalla Conferenza ONU sul Clima (COP 26) di Glasgow. Viração, attraverso il suo presidente Paulo Lima, da 10 anni segue e racconta le conferenze ONU sul clima insieme all’Agenzia di Stampa Giovanile e ad una delegazione di studenti, educatori e professori delle scuole italiane. L'iniziativa si inserisce nell'ambito del progetto di educazione alla cittadinanza planetaria “Visto Climatico".