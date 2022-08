L'università di Catania è al 468esimo posto nella classifica del "Center for World University Rankings"

Anche quest'anno l'università di Catania si classifica al primo posto tra gli atenei siciliani, seguita da quelle di Palermo e Messina. A decretarlo il "Center for World University Rankings", classifica internazionale stilata dalla Shanghai Jiao Tong University, che ha censito oltre 18mila università internazionali. Il capoluogo etneo si è piazzato al 468esimo posto (Palermo e Messina rispettivamente al 586esimo e 810imo posto). Tra i 66 atenei nazionali classificati, Catania si trova al 21esimo posto. In ambito nazionale, è l'università di Roma La Sapienza a confermarsi leader, seguita dagli atenei di Milano, Padova e Pisa. Tra le 46 istituzioni italiane incluse nella classifica anche gli atenei di Brescia, Genova, Modena, Reggio Emilia, Parma, Roma - Tor Vergata e Verona. La graduatoria mondiale, anche per l'anno accademico 2022-2023, è guidata da Harvard davanti a Stanford e al Massachusetts Institute of Technology. Sono sei gli indicatori che la Arwu utilizza per classificare le università mondiali, tra cui: il numero di alunni e personale che hanno vinto premi Nobel e medaglie Fields, il numero di ricercatori altamente citati selezionati da Clarivate Analytics, il numero di articoli pubblicati su "Nature & Science", il numero di articoli indicizzati in Science Citation Index - Expanded and Social Sciences Citation Index e rendimento pro capite di un'università. Dal punto di vista degli ambiti tematico-disciplinari (Subjec... classificati dalla Arwu con il Global Ranking of Academic Subjects, l'Università di Catania fa registrare i migliori piazzamenti in Food Science & Technology (nel "range" 101-150), in Dentistry & Oral Sciences e in Pharmacy & Pharmaceutical Sciences (151-200), in Physics e in Civil Engineering (201-300), in Mathematics e in Energy Science & Engineering (301-400) e in Electrical & Electronic Engineering (401-500).