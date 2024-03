La Vespucci-Capuana-Pirandello vola alle regionali sulle gambe dell’inclusione multietnica

L’Istituto Compresivo catanese Vespucci-Capuana-Pirandello con i suoi studenti Elhadjcheik Diop, e Abdoulaye Sarr, conquista rispettivamente un primo posto nella categoria ragazzi e un quarto posto nella categoria cadetti, della corsa campestre, che si è svolta nei giorni scorsi al boschetto della Plaia, manifestazione sportiva organizzata dal circolo didattico “De Amicis di Catania” e dal Centro Sportivo Italiano C.P. Catania. La scuola diretta dalla dott.ssa Paola Adalgisa Serena Cinquerui era tra i trenta istituti di Catania e dell’intera provincia etnea che hanno aderito alla gara in cui si sono sfidati ben 400 studenti di ogni ordine e grado. Elhadjcheik Diop è uno studente della classe prima della scuola secondaria di primo grado e Abdoulaye Sarr, frequenta invece una classe terza dello stesso ordine e grado, e fanno parte della squadra di 13 studenti-atleti preparati dal professore Fabio Vitale e dalla prof.ssa Maria Alessandra Russo. L’ottimo piazzamento proietta direttamente i due giovani atleti e con loro tutto l’Istituto scolastico catanese alla gara regionale che si svolgerà la prossima domenica a Piazza Armerina.

"Sono orgogliosa e onorata di questo brillante risultato – ha detto la dirigente Cinquerui - La nostra scuola è costituita da ragazzi e ragazzi di tante etnie che conferiscono un valore aggiunto alla didattica del nostro istituto scolastico e la loro presenza dal punto di vista educativo rappresenta sicuramente un’occasione importante per un reciproco arricchimento. Diamo valore allo sport non solo come strumento di miglioramento e benessere psico-fisico ma anche come impegno che permette alle alunne e agli alunni di diventare grandi all'insegna del rispetto e della consapevolezza. Tutto ciò è frutto di un percorso di crescita che la nostra scuola sta compiendo, grazie anche alla creazione del centro sportivo studentesco, approvato in Consiglio di Istituto, che permette ai nostri ragazzi di esprimersi e misurarsi con i compagni di altre scuole nelle discipline sportive. Ringrazio i docenti Fabio Vitale e Maria Alessandra Russo che si sono impegnati nella preparazione sportiva dei nostri ragazzi. Ringrazio quindi tutti i nostri ragazzi e le loro famiglie che si impegnano in queste attività. I nostri studenti sono la nostra speranza e attraverso queste attività la scuola li accompagna per vivere in maniera consapevole la loro vita da protagonisti, valorizzando il loro progetto individuale e il loro progetto di vita. Oltre alla gara regionale della prossima domenica ci prepariamo anche a sostenere i nostri studenti che si cimenteranno nel torneo Pallavolando 2024".