Al liceo classico di Giarre "Michele Amari" attivato l'indirizzo del Made in Italy

Venerdì 26 gennaio, alle ore 9, nel Salone degli Specchi del Palazzo di città di Giarre, l’Istituto di Istruzione Superiore “Michele Amari” presenterà alla stampa la nuova offerta formativa che sarà introdotta dall’anno scolastico 2024/2025. Le novità principali riguardano gli indirizzi musicale e coreutico, che mirano all’apprendimento tecnico-pratico della musica e della danza, e del Made in Italy, pensato per sviluppare competenze nel campo della tutela e della promozione delle eccellenze italiane nei vari settori produttivi. I nuovi percorsi introdotti rendono l’Istituto di Istruzione Superiore “M. Amari” uno dei poli liceali più completi in Sicilia.

Saranno presenti in conferenza stampa i sindaci dei tre comuni coinvolti: di Giarre, Leo Cantarella, di Riposto, Davide Vasta, di Linguaglossa Luca Stagnitta, l’assessore alla Pubblica Istruzione di Giarre, Antonella Santonoceto, e il dirigente scolastico dell’Istituto di Istruzione Superiore “M. Amari”, Giovanni Lutri.