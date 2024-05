Liceo Cutelli Salanitro, cerimonia di premiazione del "Premio artistico-letterario Manuela Corrao"

Un premio in ricordo della studentessa Manuela Corrao che ci ha lasciati prematuramente. "Non smettere mai di sognare. Ho i sogni che mi rendono ostinata e non mi fanno mai fermare perché se puoi sognare qualcosa la puoi realizzare”, scriveva Manuela