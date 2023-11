Al liceo scientifico "Galileo Galilei" di Catania si fa cinema

Giunto alla sua quarta edizione, il laboratorio di cinematografia sperimentale curato dal docente Fabio Manfré, presenta il frutto del lavoro svolto dagli studenti che hanno partecipato al progetto lo scorso anno. "Come il sale nell'acqua" è il titolo di un film di 90’ interamente realizzato dagli studenti del liceo "Galileo Galilei" e prodotto dalla casa di produzione indipendente TOKFILMS GROUP per la regia di Fabio Manfré; interpretato da Plinio Milazzo, Camillo Mascolino, Evelin Famà, Tommaso Scibilia, la partecipazione straordinaria di Leonardo Marino e per la prima volta sullo schermo Samuele Lombardo e Daria Giubilante. Colonna sonora originale di Raffaele Viscuso.

Questo film è il risultato di 60 ore di formazione teorico-pratica acquisita dai partecipanti al Laboratorio divisi in cinque reparti operativi; 292 ore di lavorazione sul set; 19 sceneggiatori, 10 responsabili di produzione (con attività di simulazione e gestione d’impresa). Una troupe tecnica di 25 elementi; nessun tecnico o professionista impegnato. Un team interamente composto da studenti tra i 16 e i 18 anni. Una produzione totalmente indipendente senza alcun contributo pubblico per il primo lungometraggio realizzato esclusivamente da studenti liceali. Un'esperienza didattica unica nel suo genere e di alto spessore culturale per il territorio, che ha fornito il suo supporto attraverso la Catania Film Commission. Il film verrà proiettato in anteprima nella seconda metà di Gennaio 2024.

Qui il trailer del film "Come il sale nell'acqua": https://www.youtube-nocookie. com/embed/TNASkG84zBw