Il liceo Statale "G. Lombardo Radice" tra i migliori Centri di Preparazione premiati da Cambridge Assessment English

Si è tenuta a Roma, presso Villa Wolkonsky, residenza dell’ambasciatore britannico, la sesta edizione degli Italian Preparation Centre Awards 2022, i premi istituiti da Cambridge Assessment English per celebrare le eccellenze italiane nell’ambito delle certificazioni linguistiche e i migliori Centri di Preparazione sul territorio nazionale, ossia quelle scuole e quegli istituti che aiutano gli studenti ad affrontare al meglio gli esami Cambridge English.

Sei gli istituti premiati: la scuola elementare Gesù-Maria e la scuola media San Leone Magno di Roma, il liceo statale “G. Lombardo Radice” di Catania, la Scuola Secondaria Statale di Primo Grado "San Giovanni Bosco" di Trentola Ducenta (Caserta), il Polo Liceale Statale “Majorana – Laterza” di Putignano (Bari) e l’Istituto Superiore “Ascanio Sobrero” di Casale Monferrato (Alessandria).

Il premio Best Preparation Centre Upper Secondary è dedicato alle scuole superiori e quest’anno è stato assegnato al Liceo Statale “G. Lombardo Radice” di Catania, che prepara e promuove gli esami Cambridge da oltre 20 anni. La scuola è caratterizzata inoltre da un pass rate generale superiore al 90%. I corsi offerti per il conseguimento degli esami Cambridge, integrati nel piano accademico, sono gratuiti e, nel caso in cui uno studente ottenga il livello superiore sostenendo un esame, la scuola rimborsa alla famiglia il 100% della quota di iscrizione.