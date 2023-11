Migliori scuole superiori a Catania e provincia: la classifica

Torna anche quest'anno la classifica dei migliori licei e istituti superiori di Catania, stilata da Eduscopio, il gruppo di lavoro tematico della Fondazione Agnelli.

Il report ha analizzato i dati di oltre un milione e 300 mila diplomati provenienti da 7850 scuole in tre successivi anni scolastici dal 2017 al 2020. Dalla ricerca emerge che i diplomati hanno avuto voti più alti alla maturità che in epoca Covid si è svolta solo in forma orale e che tra i nuovi iscritti all’università è aumentata la percentuale di studenti che durante il primo anno non hanno dato nemmeno un esame.

Per quel che riguarda Catania il migliore liceo classico è il "Cutelli" (indice 65.86) davanti allo "Spedalieri" (64.89). Il capofila catanese tra i licei scientifici è il "Galilei" (70), seguito dal "Principe Umberto" (69.46). "Galilei" leader anche per il linguistico (64.26) davanti al "Boggio Lera" (62.21). L’indirizzo tecnico-tecnologico vede primeggiare il "Marconi" (49.2), secondo posto per l’"Archimede" (48.63). Nell’hinterland spiccano il classico "Gulli e Pennisi" (70.37) e lo scientifico "Archimede" (74.38), entrambi di Acireale.