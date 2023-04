Migranti a scuola d'italiano, 17 corsi aperti in provincia di Catania

A lezione d’italiano con 17 corsi dedicati. L’Abc per i migranti parte proprio dalla conoscenza della lingua. Grazie all’alfabetizzazione, infatti, è possibile attivare processi di integrazione sociale, linguistica e culturale, imprescindibili per la definizione di nuove opportunità di crescita. Con il progetto Fami - Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-2020 Formazione civico-linguistica - dal titolo 'L’italiano: la strada che ci unisce', oggi 237 corsisti provenienti da Paesi Terzi hanno acquisito tra i banchi i principali strumenti di comunicazione da utilizzare nei contesti di vita quotidiana.

Minori stranieri non accompagnati e intere famiglie provenienti da Bangladesh, Afghanistan, Gambia, Marocco, Tunisia, Somalia, Egitto, hanno aderito alle attività didattiche promosse dal Centro per l’istruzione per gli adulti Cpia Catania 2 di Giarre, finanziate dal ministero dell’Interno e messe in atto dall’assessorato regionale della Famiglia, dall’Ufficio speciale immigrazione della Regione siciliana, in partenariato con l’Ufficio scolastico regionale Sicilia e con i Centri provinciali per l’istruzione degli adulti Cpia siciliani.

Le attività didattiche del progetto Fami si sono svolte da luglio 2021 a marzo 2023 nelle sedi del Cpia Catania 2 di Acireale, Calatabiano, Fiumefreddo di Sicilia, Giarre, Mascali e Randazzo. Per agevolare i migranti a frequentare le lezioni, i corsi si sono tenuti anche all’interno delle stesse comunità d’accoglienza dei partecipanti. Sono stati attuati 17 percorsi formativi di lingua italiana – con differenti livelli di apprendimento – e il 70% dei partecipanti ha superato i test per la certificazione, conseguendo l’attestato di formazione civico-linguistica. "Sono ambiziosi gli obiettivi sociali che sono stati raggiunti con il progetto Fami - ha sottolineato Rita Vitaliti, dirigente scolastico del Cpia Catania 2 – in quanto il rapporto fra iscritti e quanti hanno raggiunto il 70% del monte ore previsto per il rilascio dell’attestato è stato superiore alle aspettative, raggiungendo quasi il 90%". "Siamo orgogliosi di aver raggiunto un ulteriore traguardo, cioè l’iscrizione ai percorsi ordinamentali di alfabetizzazione e di primo livello, licenza media e biennio scuola superiore, di tutti coloro che hanno frequentato il Fami - conclude - e che, quindi, hanno deciso di continuare il loro percorso di studi al Cpia Catania 2 di Giarre con l’obiettivo di conseguire così un titolo di studio".