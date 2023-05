Alle Ciminiere la mostra conclusiva del progetto "Scuola & Arte"

Mercoledì 10 maggio alle ore 10, nel centro fieristico “Le Ciminiere”, sarà inaugurata la mostra dei lavori, individuali e collettivi, realizzati dagli alunni delle scuole cittadine nell'ambito del progetto “Scuola & Arte” promosso dal Comune, con la direzione Pubblica Istruzione, e dall'Accademia di Belle Arti di Catania.

L'iniziativa, programmata sulla base di un protocollo d'intesa tra le due istituzioni, ha coinvolto nel corso dell'anno scolastico 18 istituti primari e secondari di primo grado: Battisti, Brancati, Cavour, Deledda, Diaz/Manzoni, Fontanarossa, Giuffrida, Maiorana, Musco, Parini, Pestalozzi, Petrarca, Rapisardi, Sauro/Giovanni XXIII, Tempesta, Verga, Vittorino da Feltre e XX Settembre. L'esposizione mette in vetrina dal 10 all'11 maggio, dalle ore 9 alle 13 e dalle 15 alle 19, il frutto dei laboratori di arti visive calibrati sugli interessi e i bisogni formativi di ogni realtà scolastica, con il contributo di competenze degli ex allievi ed allievi del biennio specialistico dell'Accademia di Belle Arti guidati dalla docente di riferimento. Questi i principali ambiti disciplinari: pittura, fotografia e video, fumetto, illustrazione, urban art, plastica ornamentale, scenografia e costume.

Il progetto, coordinato dalla responsabile delle Attività parascolastiche, pari opportunità e politiche giovanili della Pubblica Istruzione, ha rappresentato una forte motivazione alla frequenza per gli alunni a rischio di dispersione che sono stati stimolati alla conoscenza dei metodi e delle tecniche specifiche delle varie discipline, utilizzate anche come strumento per l'integrazione sociale e il superamento di insuccessi scolastici. All'inaugurazione della mostra parteciperanno i responsabili della Pubblica istruzione del Comune e dell'Accademia di Belle Arti, dirigenti scolastici, docenti e alunni coinvolti nelle attività.