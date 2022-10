E’ tempo di open day per scegliere le Superiori: il Cutelli Salanitro apre le porte a studenti e famiglie

E’ tempo di open day per scegliere le scuole superiori, in vista delle iscrizioni che partiranno subito dopo l'Epifania. Per gli studenti delle medie è, infatti, il momento di pensare alla scelta dell'indirizzo di studi per i successivi cinque anni. Ed ecco che per permettere a famiglie e alunni delle medie di visitare e conoscere il Liceo Ginnasio Statale Cutelli Salanitro di Catania, sono stati organizzati tre open day: 4 novembre e 2 dicembre 2022, 20 gennaio 2023 dalle ore 16.30 alle 18. La dirigente scolastica, prof. ssa Elisa Colella, avrà il piacere di illustrare l'offerta formativa della scuola e programmi didattici nello specifico.

Inoltre, saranno attivati dei minicorsi di didattica orientativa in orario pomeridiano che partiranno il 10 novembre 2022 per concludersi il 24 gennaio 2023. Tra gli argomenti trattati "Le origini del teatro", "La fisica in laboratorio", "Amore e psiche", "Matematica e realtà", "Cyberbullying", "Il latino e il greco nella lingua italiana". E, in programma, anche delle "Mattinate" da trascorrere presso le sedi del liceo ( in via Firenze 202 e in via Messina 438 ) per assistere alle lezioni didattiche e fare conoscere la realtà scolastica del Cutelli Salanitro ai ragazzi interessati.

Per prenotarsi, inviare mail a benvenuto@liceocutelli.edu.it o compilare i Moduli Google al seguente link



Per altre info: www.liceocutelli.edu.it

Il manifesto degli open day al Cutelli Salanitro

Il programma dell'orientamento al Cutelli Salanitro