L'opera dei pupi in scena alla scuola "Fava" di Mascalucia

"Vista l'impossibilita' di organizzare visite guidate per i nostri alunni, abbiamo pensato di portare il teatro a scuola con l'Opera dei Pupi". Cosi' Maria Gabriella Capodicasa, dirigente scolastica del circolo didattico 'Fava' di Mascalucia, a margine dello spettacolo teatrale che, ieri mattina, ha coinvolto gli alunni della scuola siciliana, riuniti nella sala delle riunioni 'D'Urso'. Distanziati, i piccoli spettatori hanno assistito a 'L'arrivo di Angelica a Parigi', messo in scena dalla compagnia teatrale catanese i 'Fratelli Napoli'. "L'Opera dei Pupi- spiega la dirigente scolastica- appartiene alla cultura e alle tradizioni siciliane. Si tratta di un'iniziativa che rientra nelle proposte educative e didattiche dell'offerta formativa del nostro istituto. E' un modo per promuovere e valorizzare la divulgazione della storia e della letteratura italiana e per regalare ai bambini un momento di bellezza e magia, distraendoli dalle preoccupazioni che stiamo vivendo in questo periodo". Nel rispetto delle misure di contenimento, gli alunni hanno assistito alla rappresentazione, in cui i personaggi non sono marionette comuni, ma 'pupi' dalle fattezze dei paladini di Francia, che, manovrati dai 'manianti' ('gli animatori') e per voce dei 'pupari', narrano le gesta del ciclo carolingio.

"Rispetto all'Opera dei Pupi tradizionale- sottolinea il puparo Davide Napoli- lo spettacolo di oggi assume una forma open, esclusivamente rivolta ai piu' piccoli e frutto di un lavoro ventennale, realizzato insieme ai miei fratelli Dario e Marco. Si tratta di una rappresentazione che trasmette i codici della tradizione in maniera svelata, con strutture che permettono di ammirare la vicenda narrata e, al contempo tempo, di mostrare quello che avviene nel backstage, lasciando a vista l'interazione tra i membri della compagnia, durante la messinscena". "Il fine- conclude Davide Napoli- e' quello di unire il piacere della rappresentazione a quello didattico, in una forma laboratoriale. I bambini apprendono la cultura e tradizioni legate alla nostra terra, in maniera giocosa e divertente". Quest'anno la compagnia dei Fratelli Napoli festeggia il centenario dalla sua fondazione ed oggi e' giunta, senza interruzioni di attivita', alla sua quarta generazione. Nel 2008, l'Opera dei Pupi e' stata proclamata dall'Unesco patrimonio orale ed immateriale dell'umanita'. Leggi la notizia originale →