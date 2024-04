Una giornata di orientamento universitario nel VI Municipio

Il 18 aprile, a partire dalle ore 10, presso l’auditorium della sede del viale Nitta dell’istituto "Pestalozzi", l’associazione "Azione Universitaria" organizzerà una giornata di orientamento per gli alunni degli istituti Onnicomprensivi "Pestalozzi" e "A. Musco". Gli studenti universitari, in collaborazione con i dipartimenti di Agricoltura Alimentazione e Ambiente, Economia ed Impresa, Scienze della Formazione, Scienze Umanistiche e Scienze Politiche e Sociali daranno informazioni dettagliate sui servizi di Ateneo, sulle strutture, sulle borse di studio e sull’offerta formativa dei diversi corsi di laurea. Si tratteranno, inoltre, tematiche inerenti alla vita universitaria e le diverse prospettive di crescita per gli studenti catanesi. "Il tutto mira a facilitare la scelta degli studenti che intendono intraprendere un percorso di studi universitario - e purtroppo sono ancora tante le realtà scolastiche, specialmente in periferia, che non vengono coinvolte a sufficienza". Il dirigente scolastico dell’istituto "Pestalozzi", Elena Di Blasi, ha accolto con entusiasmo l’opportunità offerta alle studentesse e agli studenti dell’Ipseoa, dato che in questa occasione le giovani e i giovani frequentanti l’Alberghiero potranno interfacciarsi con una realtà che, fino a poco tempo fa, era lontana dalle loro prospettive: "Un altro passo verso l’identità unitaria dei quartieri periferici rispetto alla Città si è compiuto grazie alle sinergie di 'Azione Universitaria' e del VI Municipio, quest’ultimo attento più che mai al rilancio sociale della popolazione della circoscrizione".

"L'iniziativa di giorno 18 è una preziosa occasione per i nostri alunni, che grazie al consolidamento dell'esperienza degli Omnicomprensivi si preparano a scegliere un percorso universitario e dimostrare l'importanza della scuola come strumento di crescita e riscatto sociale", afferma il prof. Mauro Mangano, Dirigente Scolastico dell’istituto "A. Musco". Si ritiene soddisfatto anche il Presidente del VI Municipio Francesco Valenti, che a nome del Consiglio ringrazia "Azione Universitaria", e gli iostituti coinvolti per la lodevole iniziativa che permetterà agli studenti di compiere una decisione consapevole sul proprio futuro accademico e professionale, guardando al di là di ciò che offre il contesto territoriale in cui si è cresciuti. ì