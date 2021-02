Pc portatili in comodato d’uso gratuito per gli studenti dell’università di Catania

Pc portatili in comodato d’uso gratuito per favorire la partecipazione alle attività didattiche a distanza fino al perdurare dell’emergenza epidemiologica. Questa la nuova opportunità offerta dall’Università di Catania ai suoi studenti regolarmente iscritti al primo anno dei corsi di laurea e laurea magistrale a ciclo unico.

Per ottenere uno dei 484 notebook messi a disposizione dall’Ateneo è necessario presentare la domanda entro le ore 14 del 22 febbraio, esclusivamente online attraverso il Portale studenti - Smart Edu, accedendo con le credenziali già in possesso degli studenti, dal percorso “Home”, “Carriera”, “Domande”, “Avviso assegnazione PC portatili”. I Pc saranno assegnati sulla base di criteri di reddito e di merito degli studenti e della numerosità della classe di primo anno dei singoli corsi di studio per il 2020-2021. In particolare, potranno presentare domanda tutti gli studenti regolarmente iscritti ai primi anni dei corsi di studio e in possesso di una certificazione Isee non superiore a 30 mila euro. Gli studenti

dovranno inoltre avere già sostenuto e superato degli esami di profitto e ottenuto quindi crediti formativi universitari alla data di scadenza del bando o dovranno conseguire crediti formativi nella prima sessione 2020-2021, già registrati in carriera alla data di ritiro del PC portatile.