Perché ogni giorno sia "25 novembre": la Scuola “Maiorana” dice basta alla violenza di genere

Quest’anno, ragioni legate al calendario, hanno fatto sì che numerose scuole, chiuse di sabato, hanno posticipato al lunedì le manifestazioni legate alla “Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne”. La mancata coincidenza non ha, però, rappresentato un problema ed, anzi, si è tramutata in un invito ad agire in modo che, nella lotta alla violenza di genere, ogni giorno sia “25 novembre”.

Ed è con questa convinzione che oggi, dopo diverse settimane di preparazione in aula e nei laboratori, presso la Scuola “Quirino Maiorana” di Catania si sono svolte le attività pensate e preparate da alunni e docenti per questa occasione. Entrando a scuola gli studenti, sui gradini dell’ingresso principale, listati di rosso, hanno potuto leggere gli accorati inviti al rispetto della diversità di genere realizzati dai ragazzi delle classi seconde, mentre un percorso di scarpette rosse, simbolo della lotta alla violenza sulle donne, li guidava sin dentro le aule. Gli studenti delle terze, coordinati dalla dirigente scolastica, dott.ssa Gisella Barbagallo e dai referenti per la legalità, proff. Mariagrazia Amico, Anna Arcidiacono e Sebastiano Barresi, si sono, quindi, confrontati in aula magna con un team di esperti in un incontro tanto interessante quanto intenso. Numerosi i temi trattati.

La dottoressa Anna Bonelli, responsabile di tre case rifugio per donne abusate, ha illustrato la funzione di queste strutture e le attività che vi svolgono le residenti in un percorso, spesso non facile, di recupero della propria autostima e della capacità di relazionarsi in modo sereno con gli altri. La dottoressa Maria Giusy Cannio, psicologa, ha invece guidato i ragazzi a riflettere sulla natura disfunzionale e pericolosa di quelle relazioni affettive in cui uno dei protagonisti, in cerca di conferme personali, pretende di possedere l’altro e di controllare in maniera esclusiva partner e rapporto. Ragionando sui meccanismi legati al senso di colpa, alla sudditanza psicologica, all’attitudine a giustificare e comprendere, cui sin da piccole sono, troppo spesso, educate le donne, si è quindi ribadito che “una vera relazione di gioia non incastra nessuno” e che l’assuefazione ai condizionamenti e alle piccole violenze quotidiane con facilità può diventare l’anticamera di situazioni di violenza dagli esiti ben più drammatici.

L’intervento dell’avvocato penalista Antonio Villardita ha permesso ai ragazzi di venire in contatto, pur con la semplicità richiesta dall’occasione, anche con l’aspetto giuridico del fenomeno. Ricordate alcune tappe normative fondamentali come la Convenzione di Istanbul o l’adozione nella legislazione italiana del cosiddetto “codice rosso”, l’attenzione dei ragazzi è stata attirata dalla differenza tra concetti apparentemente simili come denuncia e querela e, soprattutto, dalla necessità di saper distinguere una situazione di conflitto tra soggetti di pari livello e una realtà di violenza in cui lo squilibrio di forze, fisica, mentale, economica, conduce alla vittimizzazione di uno dei protagonisti. Le domande dei ragazzi e il racconto di alcune esperienze personali hanno dato la misura del grado di coinvolgimento ed interesse dei giovani per il tema e della necessità di condividere con loro un percorso di formazione ed educazione serio e costante. E quanto sia sentito l’argomento lo hanno anche dimostrato le performance organizzate dalle classi. Poesie, riflessioni, lettere, esibizioni giocate sulla ripetizione delle tipiche frasi utilizzate dalle donne abusate per giustificare il proprio compagno hanno stimolato la riflessione dei ragazzi fino al flash mob conclusivo: la scomposizione di un muro fatto di scatole, ognuna segnata dal nome di una delle 105 donne uccise da inizio anno nel nostro Paese. Perché i muri della violenza vanno abbattuti; perché ogni giorno sia “25 novembre”.