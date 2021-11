Polivalente, Pogliese incontra dirigenti scolastici e studenti

"Cominceremo le procedure per l’indizione della gara d’appalto per la sistemazione delle coperture, delle facciate e manutenzioni varie per un importo complessivo di 4 milioni di euro di tutto il complesso del Polivalente di San Giovanni la Punta". Sono questi gli impegni presi dal sindaco metropolitano Salvo Pogliese e scaturiti nel corso di un incontro, avvenuto stamane nel locali della Città metropolitana, al quale hanno partecipato il sindaco di San Giovanni la Punta Nino Bellia con l’assessore ai Lavori pubblici Laura Iraci, l’ingegnere capo della Città metropolitana Giuseppe Galizia, i dirigenti scolastici dei tre Istituti che occupano la struttura del Polivalente Carmela Maccarrone del Majorana, Salvo Di Stefano del De Nicola e Antonio Massimino dell’Emilio Greco, i rappresentanti degli studenti, della consulta e i Rspp.

Tante le criticità sollevate sul complesso del Polivalente dai dirigenti scolastici e dagli studenti, questi ultimi molto apprezzati per l’unicità delle richieste garbate e puntuali.

"Non mi sono mai sottratto al confronto – ha concluso il sindaco metropolitano, Salvo Pogliese – e ho accolto subito la richiesta di incontro per risolvere insieme i problemi programmando con scadenze certe il ripristino delle condizioni di sicurezza di tutto l’immobile. I tempi, che non sono ristrettissimi, sono fisiologici per l’espletamento a norma di legge della gara d’appalto e della consegna dei lavori".