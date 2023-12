Gli alunni della Cavour donano giochi e letterine natalizie ai bimbi meno fortunati

Per i bimbi della scuola elementare Cavour di Catania quest’anno il Natale ha assunto un significato ancor più speciale. Circa un centinaio di alunni tra i 7 e gli 8 anni del plesso Biscari di via Pantano hanno consegnato le immancabili letterine a due speciali portalettere di Poste Italiane giunti per l’occasione con dei grandi sacchi. Centinaia le buste colorate raccolte e pronte per essere spedite al Polo Nord, luogo di destinazione di sogni, speranze e desideri dei più piccoli. In tantissime letterine il desiderio più grande è quello della fine della guerra e un pensiero ai coetanei in difficoltà. Dalle parole scritte rigorosamente di proprio pugno emergono i grandi temi della cronaca contemporanea, che evidentemente hanno catturato l’attenzione non solo dei grandi ma anche dei piccini.

“Di giocattoli ne ho già tanti” precisa Tancredi, che chiede invece che “tutti i bambini del mondo stiano bene e che finisca la guerra” e per chi vive momenti di difficoltà Irma chiede “di portare tutto ciò il loro cuore desidera”. Benedetta, nella sua missiva, aggiunge anche: “Vorrei anche che tutti i bimbi del mondo avessero un dono da scartare sotto l’albero”. Ed è con questo spirito, infatti, che i grandi sacchi delle postine non si sono riempiti solo di letterine. Gli alunni della scuola Cavour, infatti, con un gesto di solidarietà hanno inoltre portato con sé un proprio giocattolo da donare ad altri bambini meno fortunati. Hanno scelto con cura qualcosa che ha portato gioia nei loro momenti di gioco e lo hanno confezionato così che possa continuare a far felice altri bambini. Jacopo e Sabrina ad esempio hanno regalato libri e puzzle, mentre c’è chi mostra orgoglioso peluches, bambole e perfino un cavalluccio a dondolo. Insieme ad altre decine di pacchetti provenienti anche dalle altre scuole siciliane aderenti, i giochi appartenuti ai bambini della scuola catanese avranno così nuova vita e nuovi piccoli proprietari. L’iniziativa - alla quale Poste Italiane ha dato il proprio supporto logistico - si inserisce nel progetto tutto siciliano “Ri-giochiamo” curato dall’associazione Uno@Uno e che oltre a far felici i bambini promuove la cultura della sostenibilità attraverso il riutilizzo di giocattoli usati. I doni raccolti nella tappa catanese saranno affidati ai volontari della Croce Rossa di Caltanissetta.