Primo posto ai campionati nazionali d’Italiano per uno studente del Liceo Cutelli

Uno studente della II E del liceo ginnasio statale "Mario Cutelli e Carmelo Salanitro" di Catania, Lorenzo Paterniti, si è classificato al primo posto per la sezione senior nell'edizione 2024 dei campionati nazionali d'Italiano ed è ora in gara per la finale nazionale dei campionati di lingue e civiltà classiche. Lo rende noto lo stesso liceo catanese. La finale si giovedi 18 aprile e per la categoria senior si sono sfidati 42 partecipanti provenienti da tutta Italia, che si sono cimentati sul campo della padronanza della lingua (ortografia, morfologia, sintassi, punteggiatura, lessico, testualità).

Subito dopo la competizione è stata effettuata la correzione delle prove e ieri mattina, venerdì 19 aprile, nel Museo Archeologico Virtuale di Ercolano (Napoli) si è tenuta la cerimonia di premiazione, a cui lo studente ha partecipato online. I campionati nazionali d'Italiano sono una delle sezioni del 'programma annuale per la valorizzazione delle eccellenze 2023-2024' del ministero dell'Istruzione e del merito, con il quale si intende sostenere e promuovere gli studenti e le studentesse che si distinguono per le loro capacità e potenzialità.

Grande soddisfazione è stata espressa dalla dirigente scolastica, la professoressa Elisa Colella, che si è complimentata con i ragazzi e con i docenti che insieme contribuiscono quotidianamente ad innalzare l’offerta formativa dell’istituto e con le professoresse Amalia Mannino e Roberta Assennato, che hanno seguito da vicino i percorsi di formazione negli ambiti interessati dalle competizioni.