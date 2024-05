Galleria d'arte moderna: in mostra le opere del progetto per studenti “Scuola & Arte”

Domani, mercoledì 22 maggio, alle 10.30, nella Galleria d'Arte moderna (Gam) in via Castello Ursino 26, sarà inaugurata la mostra “Scuola & Arte”, promossa dall'assessorato alla Pubblica Istruzione in collaborazione con l'Accademia di Belle Arti. L'esposizione mette in vetrina i lavori, individuali e collettivi, realizzati dagli alunni delle scuole primarie e secondarie di primo grado cittadine che hanno aderito, nel corso dell'anno scolastico, al progetto d'arte.

L'iniziativa è stata coordinata dall'ufficio attività parascolastiche, pari opportunità e politiche giovanili con la partecipazione degli istituti Alighieri, Battisti, Brancati, Cavour, Deledda, Diaz/Manzoni, Di Guardo/Quasimodo, Giuffrida, Malerba, Maiorana, Musco, Parini, Pestalozzi, Rapisardi, Rita Atria, San Giovanni Bosco, Sauro/Giovanni XXIII, Verga, Vespucci, Vittorino Da Feltre e XX Settembre.

Le strutture scolastiche hanno accolto i laboratori di arti visive tarati sugli interessi e i bisogni formativi degli studenti che, in orari antimeridiani e pomeridiani, sono stati impegnati in attività messe a punto con la collaborazione e le competenze di ex allievi e allievi del biennio specialistico dell'Accademia di Belle Arti. Il progetto ha permesso l'acquisizione di specifiche tecniche: pittura, illustrazione e fumetto, urban art, modellistica e plastica ornamentale, scenografia teatrale, scultura e riciclaggio, moda e costume. I corsi hanno motivato alla frequenza anche gli alunni a rischio di dispersione, costituendo un valido strumento per l'integrazione sociale e la prevenzione dell'insuccesso scolastico. All'inaugurazione della mostra prenderanno parte, oltre ai rappresentanti del Comune e dell'Accademia di Belle Arti, i dirigenti scolastici, gli alunni e i docenti coinvolti.

L'esposizione, a ingresso libero, rimarrà aperta sino al 24 maggio, dalle 9.30 alle 13 e dalle 14.30 alle 18.