“Questo… Non è amore”, la polizia incontra gli studenti della scuola “Angelo Musco"

La polizia di Catania, in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, ha promosso una serie di iniziative finalizzate a sensibilizzare i cittadini sul contrasto alla violenza di genere. Tra queste, ieri mattina, c’è stato l’incontro con gli studenti dell’Istituto omnicomprensivo “Angelo Musco” di Catania, nel corso del quale i poliziotti hanno presentato la campagna nazionale “Questo… NON è amore” facendo conoscere ai ragazzi gli strumenti e le metodologie utilizzati dalla Polizia di Stato quando è chiamata a intervenire nei casi di violenza sulle donne.

L’iniziativa ha visto la partecipazione del Vice Questore Stefania Marino-Vice Dirigente della Divisione Anticrimine della Questura di Catania; dell’Ispettore Aprile Sodano, Responsabile dell'Ufficio minori e vittime vulnerabili; della dott.ssa Anna Agosta, Presidente dell’Associazione Onlus “Centro Antiviolenza Thamaia” e di una volontaria del Centro “Vita Salvo”.

Il personale della Polizia di Stato e le associazioni che operano sul territorio si sono confrontati con gli studenti su una tematica così attuale, in un’ottica di prevenzione ed educazione. Nell’occasione è stato distribuito un opuscolo informativo dal titolo “Questo… NON è amore 2023” che vuole fornire spunti di sensibilizzazione sulla tematica finalizzati anche all’emersione delle situazioni di violenza, attraverso il racconto di storie e testimonianze reali.

Un focus particolare viene dedicato alla diffusione dell’informazione sugli strumenti di tutela, in particolare sulla misura di prevenzione dell’ammonimento del Questore. L’iniziativa è stata fortemente voluta dal Questore di Catania, Giuseppe Bellassai che, nel commentare questa iniziativa dedicata al progetto “Questo… NON è Amore”, ha sottolineato come "La Polizia di Stato, che da più tempo vanta una presenza significativa di personale femminile, continuerà ad essere sempre in prima linea su questi temi. Le iniziative finalizzate alla sensibilizzazione dei cittadini sul tema della violenza di genere, insistono proprio sull’importanza della prevenzione e dell’educazione soprattutto delle giovani generazioni. Con il suo “Esserci Sempre”, la Polizia di Stato è da sempre in campo per rafforzare l'alleanza con le donne vittime di violenza, affiancarle nel percorso di denuncia e fare rete con figure professionali coinvolte nei centri antiviolenza".