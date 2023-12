Gli studenti delle scuole catanesi imparano a fare la raccolta differenziata con il progetto "Green Village"

Entra nel vivo il progetto Green Village, percorso ludico-educativo finalizzato a sviluppare nei bambini la cultura della raccolta differenziata dei rifiuti e del rispetto dell’ambiente, con due sessioni svolte, presso l’Istituto comprensivo "Grazia Deledda" di piazza Montessori, dal consorzio Gema, con il patrocinio dell’Assessorato Politiche per l’Ambiente guidato dall’Assessore Salvo Tomarchio. Grazie al percorso progettuale sono state implementate delle innovative tecniche di puericultura infantile basate su attività pratica e interattiva di laboratorio, tramite cui i bambini si sono impegnati nel riuso di materiali provenienti dal riciclaggio della raccolta differenziata dei rifiuti. Per gli allievi della scuola primaria si sono affrontati percorsi multimediali sul riciclaggio e la rigenerazione dei rifiuti. In entrambi i casi i bambini hanno partecipato con successo ai laboratori, apprendendo le tecniche del riuso e l’abitudine alla pratica della raccolta differenziata. Il progetto Green Village è stato presentato dal consorzio Gema presso il Castello di Leucatia, alla presenza dell’assessore alla pubblica istruzione e all’edilizia scolastica Andrea Guzzardi e dei docenti aderenti, con il suo calendario di sessioni didattiche che interesseranno, il 14, 15 e 21 dicembre, la scuola Vespucci/Capuana di via Zappalà Gemelli, e proseguiranno, nel 2024, l’11 gennaio, presso scuola Vespucci Capuana e il 25 gennaio, presso la scuola dell’infanzia Gelsomino di piazza Pergolesi. Le sessioni del progetto Green Village proseguiranno fino al mese di giugno 2024, con eventi in corso di definizione.