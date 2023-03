San Gregorio, raccolti e venduti per beneficenza gli avocadi cresciuti su un albero della scuola "Savio"

"Le istituzioni formative insieme per formare i cittadini di domani". Questa l’iniziativa promossa, dalle insegnanti Patrizia Lojacono e Grazia Maccarrone, della scuola di infanzia del plesso di via Don Alvaro Paternò, dell’Istituto "Savio", diretto da Daniela Fonti. Un modo originale per promuovere la formazione in tutti i livelli: raccogliere fondi con la vendita degli avocadi raccolti dall’albero che arreda il piazzale del plesso scolastico.Il ricavato sarà destinato all’oratorio curato dal parroco don Ezio Coco. L’iniziativa è stata messa in atto domenica scorsa dopo la Messa delle 10 e 30. Ma per raccogliere gli avocadi - l’albero trentennale ha frutti molto alti - è stato necessario un cestello e del personale specializzato. A questo hanno pensato gli assessori Seby Sgroi e Salvo Cambria.

"Abbiamo coinvolto le istituzioni che in qualche modo dovrebbero formare i futuri cittadini del domani – ha spiegato Lojacono – quindi il mondo politico con l’amministrazione comunale, la chiesa, che accoglie ed educa i ragazzi, le famiglie e la scuola. C’è stata una entusiastica partecipazione – ha concluso - ma il parroco don Ezio ha voluto che parte del ricavato venisse donato al piccolo plesso di via Don Alvaro mentre una parte destinato all’oratorio". "

Non si può non considerare la complessità dell’azione formativa – ha sottolineato la fiduciaria del plesso, Grazia Maccarrone -, la scuola da sola non raggiungerebbe le finalità della formazione se insieme ad essa non partecipassero la famiglia, la politica e la religione. Da soli si può camminare ma insieme si arriva molto più lontano". Il vice sindaco Sgroi, presente all’iniziativa, ha accolto sin da subito con entusiasmo quanto proposto dalle insegnanti del plesso di Via Don Alvaro Paternò. "Non tanto per la raccolta fondi in quanto tale – ha detto – ma perché l’operazione ha richiamato l’attenzione sull’importanza della formazione dei cittadini che inizia sin dall’infanzia ma che la politica non può né deve trascurare". Ad invitare ad acquistare gli avocadi ai partecipanti alla messa anche gli assessori Giusi Lo Bianco e Giovanni Zappalà e la consigliera Rosaria Guglielmino. Le mamme dei bambini frequentanti la scuola hanno preparato dei dolci, che sono anch’essi venduti per la raccolta fondi.