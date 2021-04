Il liceo classico Cutelli di Catania vince il progetto "La Voce della Radio"

Il liceo ginnasio statale "Mario Cutelli" di Catania è tra le scuole italiane vincitrici del progetto "La Voce della Radio" promosso dal Miur in collaborazione con l'emittente romana VoicebookRadio.com, nata all'interno del Liceo Scientifico J.F. Kennedy di Roma, e ad oggi start-up di successo a livello internazionale nel mondo delle web-radio. Il Cutelli seguirà un percorso di formazione per la creazione di una redazione radiofonica nazionale degli studenti. L'iniziativa, certificata anche come esperienza Pcto (Percorso per le Competenze Trasversali per l'Orientamento), ha come obbiettivo quello di unire tutte le scuole d'Italia per creare un'unica redazione radiofonica nazionale. Dopo una prima selezione, la commissione de "La Voce della Radio" ha individuato il liceo Scientifico Statale "Galileo Galilei" di Palermo e il liceo ginnasio statale "Mario Cutelli" di Catania tra le 23 scuole italiane partecipanti al progetto. Gli studenti impegnati nell'iniziativa, dovranno adesso seguire un percorso formativo online che coinvolgerà anche il tutor di riferimento di ogni istituto. Il corso sarà finalizzato alla preparazione di 12 profili professionali: redattori, speaker, tecnici del suono, registi, videomaker, marketing e commerciale, amministrazione, grafici, segreteria di edizione, station manager, editing audio, website building.