Gli elicotteristi del reparto volo dei vigili del fuoco incontrano gli studenti dell'istituto Ferrarin

Gli elicotteristi dei vigili del fuoco del reparto volo di Catania hanno incontrato docenti e studenti dell'istituto tecnico aeronautico "Arturo Ferrarin" di Catania. All'interno dell'aula magna dell'Istituto catanese, gli operatori, rappresentati per l'occasione dal responsabile del reparto volo Claudio Miano, hanno esposto le varie tipologie di intervento e quali sono le prospettive lavorative future all'interno del corpo dei vigili del fuoco per chi consegue un diploma aeronautico.

L'occasione dell'incontro è stata la ricorrenza del 70esimo anno dalla nascita a Modena del primo reparto volo dei vigili del fuoco, un avvenimento storico celebrato durante il dibattito con la visione di immagini riguardanti la componente aerea dei vigili del fuoco, che in Sicilia si trova presso l'aeroporto Fontanarossa ed è presente dal 23 giugno 1982 con una linea volo composta da elicotteri AB 206. Poi, si sono succedute varie tipologie di elicottero: AB 204 e AB 412, sino ad arrivare all'attuale linea d'impiego AW 139.

All'interno dell'istituto Ferrarin, guidato dalla dirigente scolastica Patrizia Pittalá, è presente anche il simulatore di volo, unico in Sicilia e certificato Enac, che permette agli studenti di migliorare in maniera quasi reale le tecniche del volo, poi messe in pratica nelle ore di pilotaggio svolte presso aeroclub catanesi.

L’incontro con gli studenti è stato utile per fornire loro validi strumenti di orientamento in uscita e far scoprire le diverse professioni del corpo dei vigili del fuoco.