Una nuova zona verde e campi da calcio e basket per l'istituto Cannizzaro

Partirà a breve l’iter per la gara d’appalto dei lavori di riqualificazione di una parte del plesso scolastico dell’istituto tecnico industriale Stanislao Cannizzaro di via Pisacane, a Catania. Il sindaco metropolitano Salvo Pogliese ha firmato il decreto che consentirà di avviare entro l’anno la gara d’appalto per i lavori di ristrutturazione che interesseranno una superficie di circa 3000 metri quadri. Il progetto, studiato dai tecnici della città metropolitana di Catania coordinati dal Capo di Gabinetto Giuseppe Galizia, è stato approvato dal Ministero dell’Interno che finanzierà l’importo di 2 milioni di euro attraverso il Pon “Legalità”. “Funzionalità ed estetica sono le linee guida del progetto di riqualificazione della scuola - ha dichiarato il sindaco metropolitano Salvo Pogliese - che permetterà a studenti, docenti e personale scolastico di lavorare in un ambiente adeguato, moderno e sicuro". In dettaglio, saranno effettuati interventi di ristrutturazione dell’intero plesso scolastico, l’abbattimento di una struttura da tempo inutilizzata perché non a norma di sicurezza e, al suo posto, la realizzazione di una zona “a verde” dotata di campetto da calcio, campo di basket, nonché dei relativi spogliatoi con bagni e un deposito per gli attrezzi sportivi.