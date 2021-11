San Giovanni La Punta, pronti i progetti per il Polivalente: si aspetta il sì del ministero

Sono quattro i milioni di euro stanziati dal Ministero dell’Istruzione per la sistemazione della parte esterna di tutto il complesso del Polivalente di San Giovanni la Punta ma non ancora entrati nelle casse della Città metropolitana di Catania. Nei giorni scorsi erano andate in scena le proteste di genitori e alunni in merito alla richiesta di interventi urgenti. "Su indicazione del sindaco metropolitano, Salvo Pogliese - recita una nota dell'ente intermedio - i tecnici dell’ente hanno presentato una serie di documenti e progettazioni al Ministero che ha riconosciuto la validità dei progetti stessi e ha assegnato alla Città Metropolitana un budget di 19 milioni e 800 euro da frazionare in lavori urgenti da eseguire in diverse strutture scolastiche. Per sollecitare la gara d’appalto l’ufficio manutenzioni edifici della Città metropolitana ha, lo scorso 3 novembre, inviato una nota per essere autorizzati ad avviare le procedure di gara.

"Per un altro progetto, inoltre, l’ufficio, ha commissionato una ricerca sulle “Verifiche di vulnerabilità sismiche” del Polivalente - prosegue la nota - che è stata conclusa e consegnata in questi giorni. Tale verifica rappresenta un requisito essenziale per richiedere i finanziamenti al Ministero dell’Istruzione, al ministero della Protezione civile e all’Assessorato regionale all’Istruzione, per gli interventi strutturali e interni dell’immobile".