Sciopero, studenti protestano contro il Governo Meloni: il corteo da piazza Roma

Oggi gli studenti si mobiliteranno in più di 20 piazze italiane contro il Governo Meloni, la sua retorica del finto "merito" e l'alternanza scuola-lavoro che continua a uccidere. "Soldi alla scuola e non alla guerra" sarà uno dei principali slogan con cui si mobiliteranno gli studenti, per denunciare il sostegno dell'Italia al conflitto Ucraino.

Lo fa sapere il Fronte della Gioventù Comunista, tra i principali promotori delle manifestazioni: "Non può esistere un criterio di merito oggettivo in un sistema che ammette la differenza tra scuole di seria A e scuole di serie B e che accentua le disuguaglianze tra gli studenti nell'accesso allo studio, dichiara Simon Vial, responsabile scuola del Fgc "inoltre, mentre le nostre scuole cadono a pezzi il nuovo governo continua ad investire soldi in armamenti per il conflitto in Ucraina. Siamo pronti alla mobilitazione in tutta Italia per dire basta a questo modello d'istruzione piegato alle esigenze delle aziende".

Alice Beccari, responsabile comunicazione dell'Unione degli Studenti, all'AdnKronos spiega che viene chiesto "un modello alternativo della scuola rispetto a quello proposto dal governo attuale così come rispetto a quelli precedenti. Riguardo al 'merito' noi protestiamo: il diritto allo studio deve essere sempre garantito a tutte e a tutti senza distinzioni di sorta. Le nostre rivendicazioni - spiega poi Beccari - si basano su cinque pilastri: diritto allo studio, istruzione integrata al posto dell'alternanza scuola-lavoro, benessere psicologico, più rappresentanza e più diritti per gli Studenti e le studentesse".

A Catania l'appuntamento è alle ore 9 in piazza Roma.