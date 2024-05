Gli alunni dell'istituto "Leonardo da Vinci" a scuola di legalità con la polizia

Un incontro dedicato al tema della legalità e alla conoscenza del ruolo e dei compiti della polizia di Stato. Protagonisti gli alunni dell’Istituto comprensivo “Leonardo da Vinci” di Misterbianco e gli agenti della questura di Catania. I ragazzi delle classi elementari e medie, del plesso di via Garibaldi hanno trascorso alcune ore con le donne e gli uomini della polizia, affrontando temi rilevanti come il rispetto delle regole, il rispetto delle persone, l’importanza del buon esempio. Gli studenti hanno visto da vicino le auto che i poliziotti utilizzano quotidianamente per il servizio di controllo del territorio, sono saliti a bordo, hanno conosciuto e sperimentato le strumentazioni in dotazione.

Letteralmente sommersi da domande e curiosità i poliziotti delle moto volanti che hanno raccontato aneddoti sulle loro attività e hanno mostrato agli studenti le attrezzature e le motociclette. Tantissime le foto di classe con le moto, come pure altrettanto divertente ed emozionante il momento in cui i ragazzi, aiutati dagli agenti, hanno provando il brivido di indossare il caso della Polizia per poi saltare in sella facendo finta di guidare.

Uno degli argomenti trattato dagli agenti è stato proprio il buon esempio. Questa volta, tra gli esempi citati dagli agenti, il pensiero è andato ai familiari delle vittime della mafia, persone forti che hanno saputo trasformare il loro dolore nell’impegno sociale, attraverso una serie di iniziative che hanno tutte lo stesso denominatore comune: non dimenticare, poiché chi non conosce la storia è condannato a ripetere gli stessi errori. L’incontro si inserisce nell’ambito delle iniziative di prossimità volute dal questore, per illustrare lo spirito della missione della Polizia di Stato espressa attraverso il motto “Esserci sempre”.