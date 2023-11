Colletta alimentare, grande partecipazione degli studenti della scuola media Dante Alighieri

Ieri la scuola media Dante Alighieri di Catania ha partecipato alla giornata nazionale della "Colletta alimentare", appuntamento annuale promosso dalla Fondazione Banco Alimentare. La scuola è stata presente in due supermercati del quartiere - MD di viale Vittorio Veneto e LIDL di via Martino Cilestri - e circa 15 insegnanti e 70 ragazzi delle classi seconda e terza media hanno donato il loro tempo libero per aiutare chi vive nell’indigenza.

Complessivamente la scuola ha contribuito alla raccolta di circa 1 tonnellata e 600 chili di alimenti. Grande l’entusiasmo dei ragazzi di partecipare all’iniziativa che fa parte dell’annuale progettualità di educazione alla salute alimentare contro lo “spreco” delle risorse del pianeta in una prospettiva "Green".

Come si augura Papa Francesco: “Possa svilupparsi la solidarietà e sussidiarietà di tanti cittadini che credono nel valore dell’impegno volontario di dedizione ai poveri ... È una questione di giustizia che ci impegna tutti a cercarci e incontrarci reciprocamente, per favorire l’armonia necessaria affinché una comunità possa identificarsi come tale". E' il messaggio per la VII Giornata mondiale dei Poveri. Una giornata speciale di solidarietà che gli studenti della Dante Alighieri non vedono l'ora di ripetere perchè “far bene, fa bene”. Appuntamento, quindi, all'anno prossimo.