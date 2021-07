Scuola, Pd: "Evitare il ricorso alla dad"

“La DaD nelle scuole e nelle università è l’ultima alternativa percorribile all’avvio del nuovo anno e tale deve rimanere, è un’esperienza che non va demonizzata ed è stata la salvezza per la didattica in un periodo dove l’alternativa era il nulla, ma, adesso, bisogna evitare in tutti i modi che diventi normalità per gli studenti italiani”.

È quanto scrive in un documento il dipartimento “Istruzione e ricerca” dell’Unione Provinciale Catania del Partito Democratico, in vista dell’apertura del nuovo anno scolastico.

“Il Miur deve percorrere tutte le strade che possano migliorare la sicurezza sanitaria all’interno degli istituti scolastici e degli atenei – prosegue il dipartimento –: dotarli di adeguati impianti di ventilazione, aumentare il trasporto pubblico durante le ore degli spostamenti studenteschi e rendere obbligatorio il vaccino per tutto il personale, qualora le percentuali dei non vaccinati lo richiedano. Ed ancora, aumentare il tracciamento e la tempestività delle verifiche sul personale scolastico e universitario perché, anche solo per un esiguo numero di contagi, il normale equilibrio in presenza può essere alterato per settimane. Per questo – chiude il documento del dipartimento “Istruzione e ricerca” del Pd etneo – chiediamo e auspichiamo che il governo ponga la questione istruzione sul tavolo dei ministri con tempestività”.