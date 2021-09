Scuola. Prefettura di Catania: incremento dei mezzi di trasporto e delle corse

Una dettagliata pianificazione delle corse e del numero dei mezzi aggiuntivi di trasporto, che sarà operativo sin da domani (131 coppie di corse aggiuntive e 68 mezzi aggiuntivi). E' quanto stabilito "per soddisfare le esigenze di mobilità della popolazione scolastica che tiene conto del nuovo coefficiente di capienza dei mezzi di trasporto non superiore all'80 per cento" dalla Prefettura di Catania durante una riunione conclusiva - in videoconferenza - del tavolo istituito in vista della riapertura dell'anno scolastico in presenza.

In particolare per Catania sono stati previste 52 coppie di corse aggiuntive e 22 mezzi aggiuntivi. All'incontro, coordinato dal Prefetto, hanno preso parte i Capi di Gabinetto rispettivamente dell'Assessorato regionale dell'Istruzione e della Formazione professionale e delle Infrastrutture e della mobilità, il rappresentante del Dipartimento Regionale della Attività sanitarie e osservatorio epidemiologico, il dirigente scolastico provinciale, il rappresentane della Città Metropolitana e del Comune di Catania, gli amministratori dei comuni di Catania Acireale, Bronte, Mineo, Nicolosi, Paternò, Randazzo, Riposto e Scordia ed i rappresentanti delle aziende di trasporto.

Nei prossimi giorni in Prefettura verrà attivato anche un tavolo di monitoraggio per verificare la rispondenza della pianificazione alle esigenze della popolazione studentesca, l'esatta osservanza di tutte le norme di prevenzione dal contagio da Covid-19 ed il divieto di assembramenti. Una "adeguata attività di vigilanza e controllo " inoltre è stata già prevista a bordo di mezzi di trasporto pubblici, alle fermate degli automezzi adibiti al trasporto pubblico e presso le aree scolastiche . E' stata inoltre manifestata disponibilità da parte dell'Amts di 50 controllori da impiegare su i mezzi per garantire il rispetto della capienza e della normativa anti Covid-19.