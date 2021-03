Gravina, per la sanificazione installati nelle scuole dispositivi a luce ultravioletta

Tutti i plessi scolastici di competenza del Comune di Gravina saranno dotati di apparecchiature professionali certificate UVGI (Ultra Violet Germidal Irradiation) che sfruttano la tecnologia a raggi ultravioletti, con accensione notturna gestita da timer, che permette la sanificazione giornaliera degli ambienti in sicurezza e senza l'uso di sostanze chimiche.

A darne notizia è stato il sindaco Massimiliano Giammusso che stamattina, 2 marzo, ha effettuato un sopralluogo per verificare le installazioni e consegnare gli ulteriori dispositivi portatili: "La soluzione adottata consente la sanificazione costante degli ambienti scolastici condivisi e quindi le palestre, i corridoi, i servizi igienici e naturalmente le aule. Questa tecnologia – ha commentato il primo cittadino – ha una comprovata efficacia nella disinfezione dell'aria e delle superfici, agendo contro virus, batteri, spore, muffe e acari. I dispositivi sono stati installati in postazione fissa e altri, di tipo portatile, sono stati dati in consegna ai dirigenti scolastici, in modo da poter essere utilizzati direttamente nelle aule che dovessero richiedere una specifica sanificazione". Tutta la procedura è stata curata dal 7° Servizio, dall'assessore all'Igiene Urbana Enzo Santoro con la collaborazione dell'assessore all'Istruzione Valentina Cavallaro e del capo di gabinetto Marco Rapisarda. "Voglio ancora una volta sottolineare il lavoro svolto con la consueta professionalità e competenza dal responsabile del 7° Servizio, dottor Raimondo Santonocito e dal geometra Daniele Salvadore che ha curato il procedimento", ha concluso l'assessore Enzo Santoro.